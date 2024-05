Spring blooming engulfs Moscow despite abnormal weather

Spring blooming continues in Moscow despite cold weather. Vestnik Kavkaza invites you to enjoy photos of blooming apple trees, lilacs and tulips in Moscow.

The abnormal cold and snow that have caught up Moscow interrupted the blooming of most trees and shrubs.

But some still continue to bloom, despite the chilly weather.

The apple trees are covered with white and pink flowers, the lilacs are shrouded in lilac clouds, and the tulips do not succumb to the frost.

Vestnik Kavkaza shares the photos of Moscow blooming in the abnormally cold May 2024.

© Photo: Maria Novoselova/Vestnik Kavkaza

