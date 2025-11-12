Armenian Foreign Minister to begin official visit to Georgia

Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan will arrive in Georgia this evening on an official visit, the Georgian Foreign Ministry announced on November 13.
The Armenian diplomat will conduct bilateral talks with Georgian Foreign Minister Maka Bochorishvili during his visit.
Their agenda includes strategic partnership relations and regional cooperation, followed by joint press statements.
Mirzoyan's schedule additionally includes meetings with President Mikheil Kavelashvili, Prime Minister Irakli Kobakhidze, and Parliamentary Speaker Shalva Papuashvili.