Vestnik Kavkaza

Türkiye condemns Israeli military operations in Southern Syria

Türkiye condemns Israeli military operations in Southern Syria
© Photo: Turkish Foreign Ministry website

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan stated Israel's Syrian policy provokes Ankara's concern through its tension-escalating potential.

Fidan identified Israeli operations in Quneitra, Daraa, and As-Suwayda provinces as creating dangerous flashpoints, requiring continued Turkish security measures.

"To counter this risk, we have adopted a systematic approach to our efforts to strengthen Syria's counterterrorism capabilities. We will never allow a hostile environment to emerge that could threaten our national security in Syria",

Hakan Fidan said.

The minister additionally demanded all extremist factions in Syria disarm, confirming Ankara's trilateral coordination with Damascus and Washington regarding this objective.

270 views

Gallery

All galleries

Content

Topics

Plots

Persons

Countries

We use cookies and collect personal data through Yandex.Metrica in order to provide you with the best possible experience on our website.