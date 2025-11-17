Türkiye condemns Israeli military operations in Southern Syria

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan stated Israel's Syrian policy provokes Ankara's concern through its tension-escalating potential.
Fidan identified Israeli operations in Quneitra, Daraa, and As-Suwayda provinces as creating dangerous flashpoints, requiring continued Turkish security measures.
"To counter this risk, we have adopted a systematic approach to our efforts to strengthen Syria's counterterrorism capabilities. We will never allow a hostile environment to emerge that could threaten our national security in Syria",
Hakan Fidan said.
The minister additionally demanded all extremist factions in Syria disarm, confirming Ankara's trilateral coordination with Damascus and Washington regarding this objective.