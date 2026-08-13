Vestnik Kavkaza

Russia and Armenia intensify food safety contacts

Russia and Armenia intensify food safety contacts
© Photo: Andrei Murin/ Vestnik Kavkaza

Armenia and Russia agreed to intensify dialogue on food safety, Economy Minister Gevorg Papoyan said.

"An agreement has been reached to intensify cooperation between the Armenian Food Safety Inspectorate and Rosselkhoznadzor",

Papoyan said.

Gevorg Papoyan said constructive dialogue would help advance bilateral economic cooperation.

Earlier, Russian Agriculture Minister Oksana Lut called on Armenia to implement food safety recommendations, including using domestically sourced raw materials and monitoring pesticide use.

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