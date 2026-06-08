Kobakhidze values Pashinyan's role in Georgia-Armenia relations

Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze is pleased to continue his cooperation with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan. He emphasized that during Pashinyan's premiership, relations between the two countries have been at an unusually high level.
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has played a major role in strengthening Georgian-Armenian relations, Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze said.
"Pashinyan's personal role in Georgia-Armenia relations is very important,”
– Irakli Kobakhidze said.
He emphasized that under Pashinyan's premiership, relations between Tbilisi and Yerevan are at an unprecedentedly high level.
"And I am very glad that these relations will continue,”
– the Georgian Prime Minister added.