Nordwind offers Sochi-to-Sukhum flight switch

Nordwind Airlines has adjusted its schedule to Sochi for September 18 to October 24, cancelling some flights and replacing part of its programme with services to Sukhum, Abkhazia.
The changes affect flights from Orenburg, Tomsk, Syktyvkar, Novokuznetsk, Perm, St. Petersburg, Kemerovo, Nizhny Novgorod, Magnitogorsk, Nizhnekamsk, Nizhnevartovsk, Omsk, Barnaul, Kazan, and Ufa.
Passengers can switch to the new flights or request a refund. From September 18, Nordwind will add new services from Russia to Sukhum.