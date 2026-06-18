Vestnik Kavkaza

Türkiye reaffirms its willingness to host negotiations on Ukrainian settlement

Türkiye reaffirms its willingness to host negotiations on Ukrainian settlement
© Photo: Maria Novoselova/ Vestnik Kavkaza

Türkiye has once again confirmed its readiness to host talks between Russia and Ukraine if needed, Russian Presidential Aide Yuri Ushakov said.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan reaffirmed Ankara's offer during a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Russia-ASEAN summit in Kazan, Ushakov said, according to Channel One.

Ushakov noted that several rounds of talks have already taken place in Türkiye.

"Yesterday, the Turkish authorities' readiness to provide a platform for further contacts on a Ukrainian settlement was confirmed",

Ushakov said.

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