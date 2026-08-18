Ushakov comments on Russia-US 'quiet diplomacy' reports

Russian presidential aide Yury Ushakov, commenting on media reports that Moscow and Washington are allegedly pursuing "quiet diplomacy", noted that diplomacy is usually conducted "quietly".
He stressed that diplomacy is usually always conducted "quietly".
"Diplomacy is usually always conducted quietly. If something is talked about loudly, it’s no longer diplomacy – it’s public statements," Ushakov said.
According to the aide, the Kremlin has no updates on a possible visit by U.S. President Donald Trump’s Special Envoy Steve Witkoff and entrepreneur Jared Kushner.