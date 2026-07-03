Russia plays key role in Armenia's energy security, Russian Embassy says

Russia plays a key role in ensuring Armenia's energy security, Dmitry Pantelin, Counselor at the Russian Embassy in Armenia, said.
Armenia's energy security depends on Russia, which plays a leading role in ensuring it, Dmitry Pantelin, Counselor at the Russian Embassy in Armenia, said.
He said this addressing the international scientific and expert conference "Energy Security of the South Caucasus: Armenia's Choice," currently underway in Yerevan.
The diplomat expressed confidence that constructive and long-term Russian-Armenian cooperation will continue in the future.
"And Russia will continue to provide its assistance as a responsible and important partner,”
– Dmitry Pantelin said.