Vladimir Putin conveys birthday greetings to Mehriban Aliyeva

Russian President Vladimir Putin sent a birthday greeting to Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva.
Russian President Vladimir Putin congratulated Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva on her birthday, Azerbaijani media report.
According to AZERTAC, the Russian leader sent a congratulatory letter to Mehriban Aliyeva, wishing her health, happiness, and success in her future endeavors.
"Dear Mehriban Aliyeva, please accept my warmest congratulations on your birthday. I sincerely wish you health, happiness, prosperity, and success in your responsible public service,”
– Vladimir Putin wrote.