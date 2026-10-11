Vestnik Kavkaza

Peace between Armenia and Azerbaijan de facto established - Pashinyan

Peace between Armenia and Azerbaijan de facto established - Pashinyan
© Photo: Website of President of the Russian Federation

In an interview with RFI, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said that peace between Yerevan and Baku has already been established de facto to a certain degree, even without a signed treaty.

"In response to your question, I would like to emphasize that peace has already been established de facto to some extent between Azerbaijan and Armenia, and peace has also been established de jure",

Pashinyan said

According to Armenia's Prime Minister, while a peace treaty has not yet been signed, it has been initialed. Pashinyan also recalled that a joint declaration on peace was adopted in Washington on August 8, 2025.

In 2024, Armenia and Azerbaijan signed their first bilateral, legally binding document on border delimitation, later ratified by both countries, Pashinyan said.

810 views

Gallery

All galleries

Content

Topics

Plots

Persons

Countries

We use cookies and collect personal data through Yandex.Metrica in order to provide you with the best possible experience on our website.