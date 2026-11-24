Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze will pay an official visit to Azerbaijan next year, Georgian Foreign Minister Maka Botchorishvili said during her visit to Baku.
"We expect Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov to visit Tbilisi early next year. We will also begin preparations for an official visit by Prime Minister Irakli Kobakhidze to Azerbaijan. This will also be an important part of our political agenda," Botchorishvili said.
The Georgian Foreign Minister arrived in Baku yesterday. During her visit, she met with Azerbaijani President Ilham Aliyev and her local counterpart, Jeyhun Bayramov.