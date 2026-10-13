Russia aims to meet OPEC quota obligations

Russia will strive to meet its OPEC+ oil production quota as far as possible, Deputy Prime Minister Alexander Novak told reporters at Russian Energy Week.
"We will strive to fulfill our obligations to the maximum extent possible",
Novak said.
An OPEC report shows Russia's September output fell 38,000 bpd month‑on‑month to 8.643 million bpd, which is 1.306 million bpd below quota.
OPEC+ recently decided to keep November quotas unchanged, with Russia's set at 9.949 million bpd, alongside Saudi Arabia's 10.478 million, Iraq's 4.431 million, Kuwait's 2.676 million, Kazakhstan's 1.628 million, Algeria's 1.007 million, and Oman's 841,000 bpd.